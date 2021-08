Rheinland-Pfälzer adoptieren mehr Kinder

Bad Ems (dpa/lrs) – Die Zahl der in Rheinland-Pfalz adoptierten Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren ist etwas gestiegen. Im Jahr 2020 waren es insgesamt 225 und damit acht mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte. In den vergangenen zehn Jahren war die Zahl der Adoptierten unter 18 Jahren in Rheinland-Pfalz mit 237 nur im Jahr 2016 höher gewesen.