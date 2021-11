Die Rheinlandligen der A- bis D-Junioren werden bekanntlich in dieser Saison erstmals im Play-Off-System gespielt. Zunächst wurden die Rheinlandligen jeweils in zwei Staffeln aufgeteilt. In den Staffeln wird eine Hinrunde gespielt.

Nach der Hinrunde spielen die ersten fünf Teams (A- bis C-Jugend) beziehungsweise die ersten vier Teams (D-Jugend) in der Meisterrunde, die restlichen Mannschaften in der Platzierungsrunde. Dabei werden die in der Hinrunde erspielten Punkte in die jeweilige Rückrunde mitgenommen (A- bis C-Jugend) beziehungsweise halbiert (D-Jugend). Die Meister- und Platzierungsrunden werden ebenfalls nur in einer einfachen Runde gespielt.