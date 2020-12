Archivierter Artikel vom 06.04.2020, 13:40 Uhr

Koblenz

Rheinhesse gewinnt eine Million in der Glücksspirale

Rheinland-Pfalz hat einen neuen Glücksspiel-Millionär. Ein Rheinhesse hat bei der Zusatzlotterie der Glücksspirale eine Million Euro gewonnen, wie Lotto Rheinland-Pfalz am Montag mitteilte. Der Gewinner hatte seinen für fünf Wochen gültigen Tippschein demnach am 1. April abgegeben. Da er dabei keine Kundenkarte benutzte, muss er nun seinen Gewinn bei Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz geltend machen.