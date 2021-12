Mainz

Rheingoldhalle soll Anfang Januar übergeben werden

Die Sanierungsarbeiten in der Mainzer Rheingoldhalle sind so gut wie beendet. Am 3. Januar sollen die neuen Räumlichkeiten an die Betreibergesellschaft mainzplus Citymarketing übergeben werden. „Es gibt noch ein paar kleine Restarbeiten, doch wir haben ja noch ein paar Tage und werden das hinbekommen“, sagte Bürgermeister Günter Beck (Grüne) bei einer Baustellenbegehung am Freitag.