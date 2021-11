Leimersheim/Wörth

Rhein vorübergehend für Schifffahrt gesperrt

Für die Bergung eines festgefahrenen Gütermotorschiffs ist am Donnerstag der Rhein beim pfälzischen Leimersheim vorübergehend für die Schifffahrt gesperrt worden. Das mit fast 900 Tonnen Kies beladene Schiff war laut Wasserschutzpolizei am Vormittag wegen einer defekten Ruderanlage auf Grund gelaufen und musste freigeschleppt werden. „Es wurde in den Hafen von Wörth verbracht“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Dort sollte das Binnenschiff auf Schäden untersucht werden. Verletzt wurde niemand.