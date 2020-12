Rheinland-Pfalz

Wegen steigender Temperaturen in den Flüssen hat das Umweltministerium Rheinland-Pfalz eine erste Warnstufe ausgerufen. Damit müssen Unternehmen, die Kühlwasser aus Fließgewässern verwenden, Vorsorgemaßnahmen treffen, wie das Ministerium am Dienstag mitteilte. Die steigende Wassertemperatur in Flüssen könne das ökologische Gleichgewicht empfindlich stören und zu einem Fischsterben führen, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne).