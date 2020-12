Archivierter Artikel vom 09.08.2020, 11:50 Uhr

Koblenz

„Rhein ohne Flammen“: Sommerfest unter Corona-Bedingungen

Das traditionelle Feuerwerksspektakel „Rhein in Flammen“ ist am Wochenende der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen – zwischen Koblenz und Spay beteiligten sich aber zahlreiche Menschen mit Wunderkerzen, Windlichtern oder Taschenlampen an einer kleineren Lichteraktion. Sie folgten damit am Samstagabend einem Aufruf der Veranstalter zu „Rhein ohne Flammen 2020“.