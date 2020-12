Archivierter Artikel vom 29.03.2020, 09:30 Uhr

Bad Ems

Rhein: Längster Fluss innerhalb von Rheinland-Pfalz

Mit 289 Kilometern ist der Rhein auch innerhalb von Rheinland-Pfalz der längste Fluss. Insgesamt hat der Strom, der durch mehrere Staaten fließt, nach Angaben des Statistischen Landesamtes eine Länge von 1239 Kilometern. Die Mosel, die in Koblenz in den Rhein mündet, ist in Rheinland-Pfalz 231 Kilometer lang bei einer Gesamtlänge von 520 Kilometern. Die Lahn durchfließt das Bundesland bis zur ihrer Mündung in den Rhein in Lahnstein nur auf 57 Kilometern, ist aber insgesamt 246 Kilometer lang.