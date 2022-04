Trier

Noteinsatz

Rettungswagen bei Einsatzfahrt in Trier verunglückt

Auf der Fahrt zu einem Krankenhaus in Trier ist am Freitag ein Rettungswagen mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt. Obwohl der Rettungswagen mit Blaulicht und Sirene unterwegs war, wurde er von dem Autofahrer übersehen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. So kam es zum Zusammenstoß auf einer Kreuzung der Bundesstraße 53 im Stadtteil Ehrang.