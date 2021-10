Klingenmünster/Bad Bergzabern

Rettungskräfte finden nach langer Suche vermisste Frau

Nach stundenlanger Suche haben Rettungskräfte in der Pfalz eine vermisste Frau gefunden. Die 46-Jährige sei um kurz nach Mitternacht bewusstlos auf einem Feldweg liegend entdeckt und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau, die im Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie in Klingenmünster behandelt worden war, wurde seit Donnerstagnachmittag vermisst. An der Suchaktion waren unter anderem Spürhunde, ein Polizeihubschrauber sowie Kräfte von Feuerwehr und Polizei beteiligt.