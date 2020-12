Archivierter Artikel vom 03.04.2020, 16:50 Uhr

Rettungshubschrauber soll in Corona-Krise helfen

Mainz/Ludwigshafen (dpa/lrs) – Zur Bewältigung der Corona-Krise ist in Rheinland-Pfalz ein zusätzlicher Hubschrauber im Einsatz – zunächst bis Ende September. „Die temporäre Erweiterung am Standort Ludwigshafen sichert bundeslandübergreifend die Versorgung der Bevölkerung bei medizinisch notwendigen Notfall- und Verlegungsflügen und ist damit eine wichtige Ergänzung in Zeiten der Corona-Krise“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Freitag in Mainz.