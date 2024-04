Rettung aus der Luft: ADAC probt den Ernstfall

Anzeige

Mainz/Bingen (dpa/lrs) – Die ADAC Luftrettung wird in Mainz und Bingen in einer Großübung für den Ernstfall trainieren. An der von Sonntag (14. April) bis Mittwoch dauernden Übung würden neben Piloten, Notärzten und Notfallsanitätern auch Mitarbeitende der Bergwacht und Höhenretter der Berufsfeuerwehr teilnehmen, teilte die Einrichtung am Freitag mit. Die Flugmanöver sind jeweils von 8.00 bis 17.30 Uhr am Flugplatz Mainz-Finthen und auf dem Rhein am Bingener Hafen geplant.

Geübt werden Szenarien, in denen der Rettungsdienst am Boden den Unglücksort nicht erreichen kann. Dazu gehören ein Einsatz mit Winde und Bergesack auf einem Hallendach des Flugplatzes sowie eine Rettung von Menschen von einem Schiff auf dem Rhein.

PM