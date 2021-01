Landau

Reptilium Landau hofft auf baldige Hilfszahlungen

Nach der Finanzhilfe für den größten Tierpark in Rheinland-Pfalz in Neuwied gerät nun das Reptilium in Landau in den Blickpunkt. „Sollten die Zahlungen weiter ausbleiben, droht uns die Insolvenz Ende Januar“, sagte Zoochef Uwe Wünstel am Dienstag. „Unsere Kosten belaufen sich pro Monat auf rund 50.000 Euro, und wir warten derzeit auf die Auszahlung aller Posten von gut 80.000 Euro.“