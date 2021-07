Mainz

Report: Pflegekräfte öfter krank als andere Berufe

Pflegekräfte sind laut Techniker Krankenkasse in Rheinland-Pfalz öfter krank als Menschen in anderen Berufsgruppen. Menschen in Pflegeberufen seien 2020 durchschnittlich 24 Tage krank gewesen, während der Durchschnitt bei den anderen Berufsgruppen bei deutlich niedrigeren 16 Tagen lag, wie die Techniker Krankenkasse (TK) in Rheinland-Pfalz in ihrem neuen Gesundheitsreport am Mittwoch mitteilte. Die Zahlen beziehen sich auf bei der TK versicherte Pflegekräfte.