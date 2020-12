Archivierter Artikel vom 26.05.2020, 17:10 Uhr

Rentner bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Ein 83-Jähriger ist bei einem Wohnungsbrand in Neustadt an der Weinstraße schwer verletzt worden. Der Mann habe am Dienstag Verbrennungen am Bein und eine Rauchgasvergiftung erlitten, teilte die Polizei mit. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen gebracht worden.