ILLUSTRATION - Eine depressive Frau an ihrem Arbeitsplatz (Symbolfoto). (zu dpa: «Rentenversicherung bietet kostenloses Präventionsprogramm»)

ILLUSTRATION - Eine depressive Frau an ihrem Arbeitsplatz (Symbolfoto). (zu dpa: «Rentenversicherung bietet kostenloses Präventionsprogramm») Foto: Oliver Berg/DPA

Anzeige

Speyer/Mainz (dpa/lrs) – Die Deutschen Rentenversicherung in Rheinland-Pfalz bietet ein kostenloses Präventionsprogramm zu Bewegung, Ernährung und Stressbewältigung. Das im Juli 2020 eingeführte Programm für Arbeitnehmer werde immer häufiger nachgefragt und deshalb ausgeweitet, sagte der Sprecher der Rentenversicherung in Rheinland-Pfalz, Hans-Georg Arnold, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Gedacht ist RV Fit für erwerbstätige Menschen, die erste Beeinträchtigungen spüren, aber noch keine Reha benötigen.» Dafür genüge eine Selbsteinschätzung.

2023 habe es 877 Online-Anmeldungen gegeben, 541 Präventionsleistungen seien abgeschlossen worden. Im Jahr zuvor waren es 480 Anmeldungen und 320 abgeschlossene Leistungen.