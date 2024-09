Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. Ein Rennradfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Südliche Weinstraße ums Leben gekommen. (zu dpa: «Rennradfahrer stürzt in Straßengraben und stirbt»)

Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. Ein Rennradfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Südliche Weinstraße ums Leben gekommen. (zu dpa: «Rennradfahrer stürzt in Straßengraben und stirbt») Foto: Sebastian Gollnow/DPA

Gommersheim (dpa/lrs) – Ein Rennradfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Südliche Weinstraße ums Leben gekommen. Der 72-Jährige war am Samstagnachmittag mit zwei weiteren Radfahrern zwischen Gommersheim und Edenkoben unterwegs – und kam aus bislang ungeklärter Ursache auf gerade Strecke von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Er stürzte in den Straßengraben und starb an der Unfallstelle. Die sofort eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen waren ohne Erfolg. Laut Polizei handelte es sich bei dem Unfall um einen Sturz ohne Fremdeinwirkung.