Archivierter Artikel vom 22.04.2020, 11:30 Uhr

Mainz

Religionsgemeinschaften bereiten Konzepte für Lockerung vor

Die Religionsgemeinschaften in Rheinland-Pfalz bereiten sich mit Schutzkonzepten für eine mögliche Zulassung von Gottesdiensten ab Mai vor. „Wir wollen gute, pragmatische Lösungen finden, das religiöse Miteinander in Rheinland-Pfalz wieder möglich zu machen und Gottesdienste und Gebete durchzuführen“, erklärte am Mittwoch der Staatssekretär im Kulturministerium, Denis Alt (SPD), im Anschluss an eine Telefonkonferenz mit Vertretern christlicher Kirchen, jüdischer Gemeinden und islamischer Verbände. Die Religionsgemeinschaften bereiteten dazu Schutzkonzepte vor.