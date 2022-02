Offenbach/Main

Relativ milder und sonniger Winter in Rheinland-Pfalz

Relativ mild und sonnenreich ist der Winter in Rheinland-Pfalz ausgefallen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte, war es der elfte zu warme Winter in Deutschland in Folge. In Rheinland-Pfalz lag die Durchschnittstemperatur zwischen Dezember und Februar bei 3,6 Grad Celsius und damit um 2,7 Grad über dem Mittelwert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 (0,9 Grad Celsius).