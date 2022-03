Mainz

Rekordwachstum der Wirtschaftsleistung um 9,6 Prozent

Die rheinland-pfälzische Wirtschaft hat 2021 preisbereinigt um 9,6 Prozent zugelegt und damit ein Rekordwachstum erreicht. Rheinland-Pfalz stehe im Ländervergleich mit Abstand an der Spitze, sagte der Präsident des Statistischen Landesamtes, Marcel Hürter, am Mittwoch in Mainz. «Im Vergleich der Bundesländer liegt nur in Rheinland-Pfalz die Wirtschaftsleistung wieder über den Vorkrisenniveau», betonte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt.