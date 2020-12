Archivierter Artikel vom 20.05.2020, 08:10 Uhr

Mainz

Reisebusse in Rheinland-Pfalz dürfen im Juni wieder starten

In Rheinland-Pfalz dürfen Reisebusse erst im nächsten Monat wieder losfahren. Vom 24. Juni an sind Busreisen für Ausflügler und Touristen wieder zulässig – nach Angaben des Verbands Mobilität und Logistik Rheinland-Pfalz (MOLO) als letztes Bundesland. „Andere Länder öffnen diesen Markt schon Ende Mai oder Anfang Juni wieder“, erklärte MOLO-Geschäftsführer Guido Borning. „Das ist für uns unverständlich, das ist ein lupenreiner Wettbewerbsnachteil.“ Das sei auch der Landesregierung in einem Protestschreiben mitgeteilt worden, zusammen mit einem ausgeklügelten Hygieneplan für Reisebusse.