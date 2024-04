Reifenplatzer löst Unfallserie auf der Autobahn aus

Anzeige

Mainz (dpa/lrs). Ein geplatzter Reifen hat auf der Autobahn 60 bei Mainz eine Serie von Unfällen ausgelöst, bei der zwei Menschen verletzt worden sind. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, blieb am späten Samstagabend ein Auto wegen eines Reifenplatzers auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Der Fahrer habe sich bereits hinter der Schutzplanke in Sicherheit bringen können, als ein Transporter gegen das Pannenfahrzeug geprallt sei. Dabei sei der Fahrer des Transporters leicht verletzt und in ein Krankenhaus gefahren worden, hieß es.

In dem Rückstau, der sich wegen des Unfalls gebildet hatte, übersah dann eine Motorradfahrerin den Angaben zufolge einen bremsenden Sattelschlepper und fuhr von hinten auf. Die Frau kam ebenfalls mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Kurz darauf sei es im Stau zu einem weiteren Auffahrunfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen gekommen, bei dem jedoch niemand zu Schaden gekommen sei, so die Polizei.

Die Beamten bitten darum, dass sich Zeugen des Crashs zwischen der Motorradfahrerin und des Sattelschleppers melden. Der Lastwagen sei nicht mehr am Unfallort gewesen, als die Beamten eingetroffen seien, und werde nun gesucht.

Mitteilung der Polizei