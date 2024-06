Reifen löst sich von Anhänger: Sieben Fahrzeuge beschädigt

Anzeige

Landau (dpa/lrs). Bei einem Unfall auf der Autobahn 65 in Landau sind in der Nacht zum Donnerstag sieben Fahrzeuge beschädigt worden. An einem Lastwagen-Anhänger löste sich während der Fahrt ein Reifen von einer Felge, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Fünf Autos und ein Reisebus seien über die auf der Fahrbahn liegenden Reifenteile gefahren. Zwei der Autos seien abgeschleppt worden, die anderen Fahrzeuge hätten mit dem Sachschaden weiterfahren können. Verletzte habe es keine gegeben. Als Ursache werde ein technischer Defekt vermutet, hieß es.

Mitteilung Polizei