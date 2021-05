Wattenheim/Kaiserslautern

Reifen an Sattelzug geplatzt: Fahrer schwer verletzt

Wattenheim (dpa/lrs). Wegen eines geplatzten Reifens ist ein Sattelzug in der Nacht zum Mittwoch auf der Autobahn 6 im Kreis Bad Dürkheim umgekippt. Der 58 Jahre alte Fahrer sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Kaiserslautern mit. Die Fahrbahn sollte in Richtung Mannheim noch bis mindestens 15 Uhr gesperrt bleiben, in Richtung Saarbrücken war eine Spur befahrbar. Die Polizei schätzte den Schaden auf 180 000 Euro. Der Lkw-Fahrer hatte nach dem Platzen des Reifens nahe Wattenheim die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Dieses kam nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach die Mittelschutzplanken, kippte um und blockierte die Fahrbahn in Richtung Mannheim.