Plus Rheinland-Pfalz „Reichsbürger“-Prozess Koblenz: Welche Rolle spielte “Der goldene Aluhut“? Von Johannes Mario Löhr i Auf Telegram „federführend“ sei der Hauptangeklagte Thomas O. (56) gewesen. Das hat ein 35-jähriger Zeuge im Koblenzer Oberlandesgericht ausgesagt, der Teil der Organisation „Der goldene Aluhut“ ist, die unter anderem über Desinformation und Verschwörungsideologien aufklären will. Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa Ein 35-jähriger Zeuge hat im Koblenzer „Reichsbürger“-Prozess besonders den Hauptangeklagten Thomas O. (56) belastet. Dieser sei mit Blick auf die Telegram-Gruppe einiger Angeklagter federführend gewesen. Interessant: Der 35-Jährige ist Teil der Organisation „Der goldene Aluhut“, die Fake News und Verschwörungsideologien bekämpfen will. Lesezeit: 4 Minuten

Im Prozess gegen die mutmaßliche Terrorgruppe „Vereinte Patrioten“ hat im Koblenzer Oberlandesgericht (OLG) ein Zeuge ausgesagt, der während der Corona-Zeit in der Telegram-Gruppe einiger Angeklagter mitgelesen und Screenshots daraus an die Polizei weitergeleitet hatte. Der 35-Jährige will eigenen Aussagen zufolge auch heute noch in fünf bis sechs anderen Telegram-Gruppen unterwegs ...