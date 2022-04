Saarbrücken

Arbeit

Rehlinger: Zukunft der Arbeitsplätze sind Herausforderung

Die Zukunft der Arbeitsplätze wird aus Sicht der neuen saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) «die zentrale Herausforderung» für das Bundesland». In ihrer ersten Regierungserklärung kündigte sie am Dienstag an, eine «Stabsstelle Strukturwandel» in der Staatskanzlei anzusiedeln. Zuvor war das neue SPD-Kabinett vereidigt worden.