Rehlinger zu Migrationspolitik: Einfach machen

Berlin/Saarbrücken (dpa) – Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hat nach dem Bund-Länder-Treffen vor überzogenen Forderungen in der Migrationspolitik gewarnt. Alle Länder und die Bundesregierung hätten im vergangenen Jahr ein großes Paket für Klarheit und Ordnung in der Migrationspolitik beschlossen und arbeiteten nun an der Umsetzung, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch in Berlin. «Ich bin sehr für einfach Machen statt immer neue Forderungen, von denen alle wissen, dass sie nicht umsetzbar sind.» Mit Blick auf die Aufnahme und Integration der geflüchteten Menschen im Land sagte die Ministerpräsidentin: «Die derzeitige Lage ist anstrengend und angestrengt vor allem für die Kommunen, aber kein Grund für Alarmismus.»

© dpa-infocom, dpa:240306-99-244350/2