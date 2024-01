Geschichte

Saarbrücken

Rehlinger warnt vor Erstarken rechtsextremer Kräfte

Anlässlich des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus hat die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger vor einem Erstarken rechtsextremer Kräfte gewarnt. «Der 27. Januar mahnt uns an die furchtbarsten Schrecken des Nationalsozialismus», sagte die SPD-Politikerin nach einer Mitteilung vom Samstag. Angesichts dessen müsse ernst genommen werden, was heutige Rechtsextreme und Demokratiefeinde sagten und schrieben. Es müsse dafür gesorgt werden, dass sie niemals die Macht bekommen, es umzusetzen.