Saarbrücken

Landtagswahl

Rehlinger verspricht «Verlässlichkeit und Stabilität»

Die derzeit in Umfragen führende SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger hat für den Fall eines Wahlsiegs bei der Landtagswahl an diesem Sonntag im Saarland «Verlässlichkeit und Stabilität» versprochen. «Das sind meine Kriterien und darauf können sich die Saarländer verlassen», sagte Rehlinger (45) am Freitagmorgen im ZDF-«Morgenmagazin». Daran werde sie sich, sofern sie den Regierungsauftrag bekomme, auch messen.