Rehlinger: Vereinfachte Verfahren für Infrastrukturprojekte

Saarbrücken (dpa/lrs) – Eine Vereinfachung von Verfahren zur Planung und Prüfung von Infrastrukturprojekten hat die saarländische Wirtschafts- und Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) gefordert. Abläufe für Straßen, Schienen und Radwege sowie für Windräder und Gewerbegebiete müssten „entschlackt und entbürokratisiert werden, damit sie schneller werden, ohne zum Beispiel Umweltaspekte zu vernachlässigen“, sagte Rehlinger der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. „Das Stocken der Energiewende liegt weniger an langsamen Planungsbehörden als vielmehr an bundespolitischen Regelungen, die den Ausbau der Windkraft quasi abwürgen.“