Rehlinger spricht mit Schülern über EU und Europawahl

Am EU-Projekttag gehen deutschlandweit Politiker in Schulen und diskutieren mit Schülern. Auch Ministerpräsidentin Rehlinger macht mit. Bis zur Europawahl sind es noch knapp 100 Tage.

Wadern (dpa/lrs). Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) wird an diesem Montag in Wadern (8.00 Uhr) im Rahmen des EU-Projekttages an Schulen mit Schülern über Europa und die EU diskutieren. Den EU-Projekttag rund um den 4. März gibt es seit 2007. Seitdem besuchen Politiker bundesweit Schulen, um Jugendliche für Europapolitik zu sensibilisieren. In diesem Jahr kommt dem Tag eine besondere Bedeutung zu: Denn bei der Europawahl am 9. Juni sind in Deutschland erstmals auch 16- und 17-Jährige wahlberechtigt.

An der Gemeinschaftsschule in Wadern wird sich Rehlinger mit rund 40 Schülerinnen und Schülern der 10. Klassen austauschen. Die Schüler hätten sich schon etliche Fragen zur EU und den Wahlen überlegt, die sie der Ministerpräsidentin stellen wollten, sagte Schulleiterin Susanne Meier.