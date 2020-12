Archivierter Artikel vom 13.08.2020, 15:40 Uhr

Saarbrücken

Rehlinger sorgt sich um Automobilzulieferer im Saarland

Die Automobilindustrie und Zulieferer im Saarland brauchen nach Ansicht von Saar-Wirtschaftministerin Anke Rehlinger (SPD) möglicherweise weitere Hilfen des Bundes. „Im Herbst wird man noch mal sehr genau schauen müssen, in welchen Branchen mit einem weiteren Bundes-Hilfspaket zielgenau geholfen werden muss“, sagte die Ministerin am Donnerstag in Saarbrücken. „Dazu gehören sicherlich die Gastronomie, die Veranstaltungs- und die Reisebranche, aber wir werden auch über die Automobilbranche noch einmal sprechen müssen“.