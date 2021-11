Saarbrücken

Rehlinger sieht Chance auf SPD-Sieg bei Landtagswahl

SPD-Landeschefin Anke Rehlinger geht optimistisch in den Landtagswahlkampf im Saarland. „Es wird ein knappes Rennen, aber wir haben nach 20 Jahren jetzt wieder die Chance, stärkste Kraft in diesem Land zu sein“, sagte sie am Freitag zum Beginn einer Landesdelegiertenkonferenz ihrer Partei in Saarbrücken.