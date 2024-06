Rehlinger: Mit Dreyer verbindet mich Freundschaft

ARCHIV - Die beiden SPD-Politikerinnen Anke Rehlinger und Malu Dreyer besprechen immer wieder gemeinsame Themen - hier bei einem Treffen im vergangenen Jahr in Saarbrücken etwa den Strukturwandel in beiden Ländern.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) lobt die scheidende rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) in höchsten Tönen. «Malu Dreyer ist eine der sympathischsten, herzlichsten und kompetentesten politischen Persönlichkeiten in Deutschland», teilte Rehlinger am Mittwoch in Saarbrücken mit. Mit Dreyer verbinde sie neben der Nachbarschaft wegen der angrenzenden Bundesländer auch eine Freundschaft. Natürlich bedauere sie es, künftig nicht mehr auf Ebene der Ministerpräsidenten mit ihr zusammenzuarbeiten, sagte Rehlinger.

Über den designierten Nachfolger von Dreyer, den bisherige Landesminister für Arbeit und Soziales, Transformation und Digitalisierung, Alexander Schweitzer (SPD), sagte Rehlinger: «Alexander Schweitzer kann das, da bin ich sicher und weiß es aus der bisherigen engen Zusammenarbeit zum Beispiel in Fragen des Strukturwandels und des Arbeitsmarktes.» Sie freue sich auf die Kooperation in der Großregion und bei gemeinsamen Themen wie etwa Wasserstoff und Industriearbeitsplätzen.