Archivierter Artikel vom 04.05.2020, 16:40 Uhr

Rehlinger: „konkrete Öffnungsperspektive“ für Gastronomie

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) hat von den Bund-Länder-Gesprächen am Mittwoch eine „konkrete Öffnungsperspektive“ für die Gastronomie und Hotellerie gefordert. „Ich halte es für möglich, deutlich vor Pfingsten eine schrittweise und vorsichtige Öffnung mit Abstandsregeln und Hygienekonzept vorzunehmen“, sagte Rehlinger am Montag in Saarbrücken.