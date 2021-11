Saarbrücken

Rehlinger: Koalitionsvertrag ist gut für das Saarland

Der von der künftigen Ampel-Regierung im Bund vorgelegte Koalitionsvertrag ist laut SPD-Landeschefin Anke Rehlinger „ein Meilenstein für eine Fortschrittsregierung“. Er sei auch gut für das Saarland: „So hat sich die Ampel zur Aufgabe gemacht, dass Deutschland auch in Zukunft ein innovativer und weltweit führender Industriestandort ist. Das ist auch ein Bekenntnis zum Saarland als Industrieland“, teilte die Wirtschaftsministerin am Mittwoch in Saarbrücken mit.