Saarbrücken

Rehlinger: Impfpflicht kann gegen Spaltung helfen

Die saarländische Wirtschaftsministerin und SPD-Landeschefin Anke Rehlinger sieht in der Einführung einer Corona-Impfpflicht auch ein mögliches Mittel gegen eine Spaltung der Gesellschaft. „Die Impfpflicht ist geeignet, die Pandemie weitestgehend zu beenden. Und wir stehen auch in der Verpflichtung, als Politik alles zu tun, um die Pandemie zu beenden“, sagte Rehlinger der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Deswegen sei „klar, was man tun muss“.