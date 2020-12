Archivierter Artikel vom 29.03.2020, 12:10 Uhr

Rehlinger fordert Lösung für Grenzgänger nach Luxemburg

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) hat eine steuerliche Sonderlösung für Grenzgänger nach Luxemburg gefordert, die wegen der Corona-Pandemie länger im Home-Office arbeiten müssen. In einem Brief an Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) schlägt Rehlinger vor, sich an der französischen Regelung mit Luxemburg zu orientieren. Über eine Ausnahmeregelung könne mit Luxemburg vereinbart werden, dass die 19-Tage-Regelung für das Home-Office während der Corona-Krise außer Kraft gesetzt werde, erklärt sie in dem am Sonntag veröffentlichten Schreiben vom Freitag. Es stehe sonst „zu befürchten, dass sich die betroffenen Grenzgänger nach 19 Tagen dafür entscheiden, wieder nach Luxemburg zu ihrem Arbeitgeber zu pendeln.“