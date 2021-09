Saarbrücken

Rehlinger: Die SPD ist wieder da

Die Landesvorsitzende der SPD Saar, Anke Rehlinger, ist sehr zufrieden mit dem Abschneiden der Partei bei der Bundestagswahl. „Die SPD ist wieder da“, sagte sie am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Ich habe die Partei schon lange nicht mehr so geschlossen und auch so motiviert erlebt.“