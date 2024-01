Rehlinger: Deutschland verliert mit Farian «Musik-Legende»

Der Tod des Hitproduzenten Frank Farian hat im Saarland Anteilnahme ausgelöst. «Deutschland verliert eine Musik-Legende mit stolzen Wurzeln im Saarland», teilte die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) am Dienstag in Saarbrücken mit. «In diesen Stunden sind wir in Gedanken bei Familie und Freunden. Wir werden Frank Farian im Gedächtnis und seine Musik im Ohr behalten.»

Frank Farian, Musikproduzent, Komponist, aufgenommen während der Aufzeichnung der ZDF-Sendung „Kult am Sonntag“ zum Thema „Discohits made in Germany“ in den Berliner Unionfilm-Studios. Foto: Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/dpa

Saarbrücken/Berlin (dpa/lrs) – Der deutsche Popmusik-Produzent und Ex-Schlagersänger war im Alter von 82 Jahren in Miami gestorben. Er wurde als Franz Reuther in Kirn an der Nahe geboren. Mit 14 zog er ins Saarland und lernte Koch. Mit seiner Band Die Schatten nahm er 1963 in einem ehemaligen Kuhstall die erste Platte auf. Vom Saarland aus ging es nach Rosbach bei Frankfurt, später in die USA. In den 1970er Jahren produzierte er berühmte Popmusik-Klassiker wie «Daddy Cool» oder «Rasputin».