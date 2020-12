Archivierter Artikel vom 13.05.2020, 14:50 Uhr

Rehlinger: Auch Kontrollen nach Frankreich beenden

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die stellvertretende saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat einen Verzicht auf deutsche Kontrollen auch an der Grenze zu Frankreich gefordert. „Es ist gut, dass die Kontrollen in Richtung Luxemburg jetzt ihr Ende finden. Ich finde aber, sie sollten es auch in Richtung Frankreich“, sagte Rehlinger am Mittwoch im Plenum des saarländischen Landtags. Es gebe „keinen nachvollziehbaren Grund mehr“, warum man „Grenzkontrollen engmaschig hier an dieser Stelle durchführen“ müsse. Die Grenzkontrollen gehörten zu den ersten ergriffenen Maßnahmen in der Coronakrise – und seien jetzt „wohl auch eine der letzten einschränkenden Maßnahmen, die wir zurücknehmen“.