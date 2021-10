Otterbach-Otterberg

Rehbock „Hansi“ bricht in Arztpraxis ein

Einen ungewöhnlichen Einbrecher haben Einsatzkräfte in Ottersbach bei Kaiserslautern in einer Arztpraxis vorgefunden: Ein junger Rehbock habe am Sonntag die Eingangstür der Praxis durchbrochen und sich in hinteren Räumen versteckt, teilte die Polizei am Montag mit. Vermutlich habe zuvor ein Auto das Tier aufgeschreckt. Der Rehbock sei im Ort bekannt: Anwohner hätten ihn mehrfach am Ortsrand gesichtet und Kinder ihn „Hansi“ getauft. Die Feuerwehr und die Wildtierhilfe Kaiserslautern fingen das unversehrte Tier ein und entließen es in die Freiheit.