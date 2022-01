Kirn

Reh verschätzt sich und bleibt in Zaun stecken

Im Landkreis Bad Kreuznach hat offensichtlich ein Reh seine Körpergröße nicht richtig eingeschätzt und ist in der Nacht zum Dienstag zwischen den Holzbrettern eines Zauns stecken geblieben. Ein Zeitungszusteller bemerkte in Kirn nach Angaben der Polizei das kämpfende Tier und alarmierte die Sicherheitskräfte. Das befreite Reh „sprang im Anschluss unversehrt zurück in den Wald“, wie es hieß.