Regnerischer und windiger Ostermontag

Die Feiertage gehen mit dem Ostermontag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland nass und windig, aber recht mild zu Ende. Wann ist eine Wetteränderung in Sicht?

Offenbach/Mainz (dpa/lrs) – Am Ostermontag ist das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland für Eiersuche, Spaziergänge, Radtouren und Ostermärsche am Nachmittag trockener als am Vormittag. Der Tag beginnt nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts in Offenbach stark bewölkt mit schauerartig verstärktem, teils kräftigem Regen. Vereinzelte Gewitter seien auch möglich. Bis zum Mittag ziehe der Regen aber ab und mache aufgelockerter Bewölkung mit örtlichen Schauern Platz, heißt es in der Mitteilung der Meteorologen vom Ostersonntag.

Allerdings: Dann kann es gebietsweise starke Windböen geben, wo es gewittert, auch Sturmböen. Die Temperaturen erreichen maximal 15 Grad.

Starke bis stürmische Böen aus Südwest bleiben auch in der Nacht zum Dienstag zumindest in den Hochlagen erhalten. Die Temperaturen sinken auf bis zu vier Grad, es gibt aber nur noch gebietsweise Schauer. Wolken, zeitweilig Regen und kräftiger Wind – das gilt auch für den Dienstag. Die Temperaturen bleiben recht mild. Eine deutliche Wetteränderung war am Ostersonntag zumindest bis Donnerstagmorgen noch nicht in Sicht.

DWD-Wettervorhersage