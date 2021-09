Saarbrücken

Regisseur: „Gabriel“ bringt Genderdebatte weiter

Die deutschsprachige Erstaufführung des Stücks „Gabriel“ am Samstag in Saarbrücken passt nach Ansicht von Regisseur Sébastien Jacobi bestens in die aktuelle Genderdebatte. „Es bringt die Debatte weiter. Denn die Autorin George Sand polarisiert nicht und stellt nicht in erster Linie Geschlechter in Konkurrenz zueinander“, sagte Jacobi der Deutschen Presse-Agentur. Die Französin Sand (1804-1876) präsentiere mit Gabriel vielmehr eine Figur, die sich selbst gar keine Frage über „Geschlecht“ stelle. „Das tut nur die Umwelt. Und allein das treibt sie in einen ausweglosen Konflikt.“