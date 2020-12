Archivierter Artikel vom 18.11.2020, 11:10 Uhr

Edenkoben

Regionalverband Südwest: Winterpause wird vorgezogen

Der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) wird seine Winterpause aufgrund der derzeitigen Corona-Einschränkungen vorziehen und gleichzeitig verkürzen. Dies teilte der Verband am Mittwoch mit. Bisher war die Winterpause ab 14. Dezember angesetzt, nun soll sie bereits am 1. Dezember beginnen. Bis 30. November ist Amateursport wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ohnehin untersagt. Um die verlorenen Wochen aufholen zu können, will der SWFV 2021 schon ab 6. Januar wieder beginnen. Bislang war im neuen Jahr ein Start am 12. Februar geplant.