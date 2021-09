Bad Neuenahr-Ahrweiler

Regionale Gastronomie steigt in Verpflegung im Ahrtal ein

Die Verpflegung im flutgeschädigten Ahrtal soll weitgehend von regionaler Gastronomie übernommen werden. Die Umstellung ist für diesen Freitag (10.9.) geplant, wie der Leiter des Krisenstabs, Thomas Linnertz, am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte sich das Deutsche Rote Kreuz in einer zentralen Küche täglich um etliche Tausend Mittagessen an rund 40 Ausgabepunkten gekümmert.