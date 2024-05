Regionalbahn erfasst Auto: Fahrerin im Krankenhaus

An einem Bahnübergang erfasst ein Regionalzug ein Auto. Dessen Fahrerin wird dabei verletzt und muss ins Krankenhaus gebracht werden. Beamte ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Flörsheim-Dalsheim (dpa/lrs) – Ein Regionalzug hat auf der Bahnstrecke von Worms nach Alzey ein Auto erfasst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kollidierte der Zug an einem Bahnübergang kurz vor dem Bahnhof Flörsheim-Dalsheim mit dem Wagen. Die Fahrerin des Autos wurde dabei verletzt. Rettungskräfte leisteten Erste Hilfe und brachten sie in ein Krankenhaus. Wie genau es zu dem Unfall kam, war nach Polizeiangaben zunächst nicht bekannt. Laut Polizei wurden Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Das Autowrack musste geborgen und abgeschleppt werden, die Bahnstrecke war nach dem Unfall etwa zwei Stunden lang gesperrt. Es kam zu Ausfällen und Verspätungen. Die Ermittlungen, auch zum genauen Unfallhergang, dauern an.

Pressemitteilung der Polizei