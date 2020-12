Regierungschef Hans: Zeit der Lockerungen ist vorbei

Archivierter Artikel vom 27.08.2020, 18:10 Uhr

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans begrüßt das Mindestbußgeld von 50 Euro für Verstöße gegen die Maskenpflicht. „Das gibt unserer Polizei die Gelegenheit, besser für die Einhaltung dieser Maßnahmen zu sorgen“, sagte er am Donnerstag nach Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder. „Große Lockerungen“ wie in der Vergangenheit werde es angesichts der steigenden Zahl von Neuinfektion auf über 1000 am Tag nicht geben.

„Sondern im Gegenteil, wir müssen größten Wert darauf legen, dass sich an unsere Maßnahmen gehalten wird“, sagte Hans. Zugleich begrüßte er die Entscheidung, dass das Verbot von Großveranstaltungen von Ende Oktober bis zum Jahresende verlängert werde. „Das ist sicherlich ein harter Schritt, aber wir halten ihn für notwendig.“

Der Ministerpräsident bezeichnete es als „Menschheitsaufgabe“, die Corona-Pandemie zu bewältigen. Dass man bislang so gut durch diese Krise gekommen sei, liege daran, dass die Menschen „weit überwiegend vernünftig sind.“ Er bat alle Bürgerinnen und Bürger, weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Mit der Einführung von Bußgeldern setze man ein klares Zeichen, dass man kein Verständnis habe für Menschen, die die Vorgaben nicht akzeptierten. Hans: „Wir werden jetzt genau hinschauen, ob die Regeln auch eingehalten werden.“

Verschärfungen im privaten Bereich lehnte der Ministerpräsident jedoch ab. Zwar habe es Stimmen gegeben, die gefordert hätten, hier sehr harte Maßstäbe anzulegen. Er glaube jedoch, und das habe auch das Verfassungsgericht im Saarland bestätigt, „dass man nur sehr begrenzt in den familiären, in den häuslichen Bereich eingreifen kann“. Schon jetzt gebe es im Saarland „sehr stringente Regeln“.

Veranstaltungen im privaten Bereich über 20 Personen müssen bei den Ordnungsämtern der Kommunen angemeldet werden. Hans appellierte jedoch an die Bevölkerung, nur dann Veranstaltungen zuhause durchzuführen, wenn man dies für notwendig erachte und nicht leichtfertig zu viele Personen zusammenkommen zu lassen.