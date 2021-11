Saarbrücken

Regierungschef Hans will Kommunen bei Impfkampagne einbinden

Um das Impftempo weiter zu erhöhen, will der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) jetzt die Kommunen stärker einbinden. So könnten neben den vier großen Impfzentren des Landes viele kleine Impfzentren im Saarland entstehen, teilte Hans am Mittwoch in Saarbrücken mit. „Es braucht einen gemeinsamen Kraftakt, denn Zusammenhalt und Solidarität auf allen Ebenen waren noch nie so wichtig wie jetzt.“ Das Gesundheitsministerium werde dazu Kontakt mit den saarländischen Bürgermeistern aufnehmen.